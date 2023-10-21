أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم المعتمد المنتهي بالتوظيف وسيكون التدريب في أحد فروعه في الدمام ، الخفجي والعمل بإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز وهو برنامج دبلوم لمدة سنتين .

وأشار المعهد إلى البرامج المعتمدة وهي :

الميكانيكا ، الكهرباء ، الآلات الدقيقة ، أعمال الأنابيب التشغيل ، اللحام ، الصحة والسلامة ، رفع وتحميل ، التبريد والتكييف ، السقالات ، الحفر ، تشغيل الرافعات ، الأمن الصناعي .

وأوضح المعهد إلى مميزات التدريب والتي تشمل :-

تدريب منتهي بالتوظيف بإحدى شركات قطاع الغاز والنفط والطاقة ، دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال شهرياً ، التسجيل في التأمينات الإجتماعية ، تأمين طبي .

موعد التقديم:

التقديم متاح من اليوم الأحد 1445/3/23 هـ ، ويستمر حتى السبت 1445/4/6 هـ .

وللتقديم من خلال الرابط التالي:-هنا