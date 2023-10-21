أعلنت الشركة المعلومات الائتمانية «سمة» ، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين “جدير” المنتهي بالتوظيف للرجال والنساء حملة البكالوريوس .
وأوضحت الشركة أن التخصصات المطلوبة هي:
علوم الحاسب ، تقنية المعلومات ، الأمن السيبراني ، هندسة البرمجيات ، نظم المعلومات الإدارية ، نظم معلومات الحاسب ، هندسة تقنية المعلومات ، أو ما يعادلهم.
كما أشارت الشركة إلى برنامج تطوير الخريجين والذي يشمل :-
تدريب على رأس العمل ، دورات الشهادات المهنية ، تدريب رسمي مكثف على المهارات الإدارية والفنية والرقمية .
وللتقديم من خلال الرابط التالي:-
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