كشفت مصادر ، عن إلقاء القبض على موظفة حاولت الاقتراب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه ، أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال المدني .

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» ، فقد أعلنت الشرطة في نيويورك بالقبض على موظفة قامت بتعطيل الإجراءات في المحكمة العليا من خلال الوقوف والسير نحو مقدمة قاعة المحكمة والصراخ في وجه ترامب .

وأشارت الصحيفة أن الموظفة تم اتهامها بازدراء المحكمة من الدرجة الثانية لتعطيل الإجراءات.

وأكد ترامب عنده مغادرته للمحكمة إنه لم يعرف الموظفة التي تم القبض عليها ، لافتاً إلى عدم معرفته بأمر الاعتقال .