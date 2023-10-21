تعرض رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ، مالك شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» ، لخسارة نحو 16 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بعد انخفاض سهم «تسلا» بنسبة 9% .

وكان سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» ، انخفض بنسبة 9.3% إلى 220.11 دولار ، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة أن صافي أرباحها انخفض بنحو 1.8 مرة في الربع الماضي .

ووفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات الذي يقيس ثروات أغنى 500 شخص في العالم ، فإن ثروة ماسك انخفضت بمقدار 16 مليار دولار.

وعلى الرغم من تراجع ثروة ماسك بهذه الوتيرة ، إلا أنه حافظ على المرتبة الأولى في تصنيف أغنى رجال الأعمال في العالم .