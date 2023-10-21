أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية عن وصول أول أسطول من اليخوت الفاخرة للضيوف لوجهة البحر الأحمر.

وكانت شركة البحر الأحمر الدولية قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح وجهة “البحر الأحمر” في خطوة مهمة لتعزيز السياحة السعودية، وبدء استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم عبر “مطار البحر الأحمر الدولي” الذي يستقبل – حالياً – رحلاته بشكل مباشر من مدينة الرياض، وقريباً من جدة ودبي.

وتعتبر “وجهة البحر الأحمر” واحدة من أجمل الوجهات السياحية التي تحتضن كنوزاً طبيعية فريدة، وتضمّ مجموعة من المنتجعات الفاخرة التابعة لأشهر العلامات التجارية حول العالم، والتي بدأت بالفعل من اليوم باستقبال حجوزات الراغبين بالإقامة في منتجعات هذه الوجهة الساحرة.