عبر الناقد الرياضي بدر الصقري عن استيائه، بسبب ظهور نادي الهلال بشكل غير مرضي، في مباراته أمام الخليج، والتي فاز فيها الهلال بهدف واحد.

وأضاف الصقري أنه كان هناك عدد كبير من الأهداف التي أضاعها الهلال، وهذا يجعل هناك علامة استفهام كبيرة حول الفريق، وأن النتيجة كانت عكس كل التوقعات.

وأكد أن هناك خلل كبير في منطقة خط الوسط، ويجب على مدرب الفريق جورجي جيسوس النظر في هذا الأمر.

وأشار الصقري أن ميتروفيتش مهاجم من الطراز الرفيع ولا يستطيع أحد إنكار ذلك الأمر، ولكن هناك خلل معه في هذه الفترة، بسبب الفرص الكثيرة التي يقوم بإضاعتها.

وأردف أنه كان هناك خذلان جماهيري لنادي الهلال، حيث أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، وفي المقابل كان الحضور قليل جدًا، خاصة أن الهلال كان يلعب على أرضه.