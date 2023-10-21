أكد الناقد الرياضي فيصل الجفن أن إدارة نادي الاتحاد هي سبب مشكلة رومارينهو، حيث أنه قاد فريق الاتحاد، لمدة أربع سنوات، وبقدوم حمدالله بدأت المشاكل.

وأضاف الجفن أن انخفاض المستوى كان بسبب الضبابية التي خلقتها الإدارة من بداية الموسم، حيث أن الإدارة قبل ساعات من غلق باب الانتقالات، كانت تتحدث عن الأسماء المقترحة لرحيلها.

وتابع أن رومارينهو كان على رأس القائمة التي كان بها اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم، في حال قدوم صلاح، فإن الطبيعي أن ينخفض مستوى اللاعب بشكل كبير.

وأردف أن التجهيزات النفسية للاعبين مهمة جدًا، من المستحيل أن تطلب من لاعب أداء مميز، وهو يعلم أن إدارة ناديه تنتظر قدوم لاعب آخر حتى تتخلى عنه.