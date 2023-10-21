علق المحلل التحكيمي سمير عثمان، على إلغاء هدف لاعب الهلال سالم الدوسري، أمام نادي الخليج.

وقال سمير عثمان، عبر برنامج “أكشن مع وليد” أن الكرة لم تجتاز خط المرمى بكامل محيطها وهدف سالم الدوسري صحيح في مرمى الخليج.

وكان سالم الدوسري قد هز الشباك في الدقيقة 74 بعدما انطلق مسرعا، ليحاول اللحاق بالكرة قبل خروجها من الملعب بجوار المرمى وسدد كرة أثناء انزلاقه في الزاوية الضيقة أخفق الحارس في الإمساك بها لتدخل إلى داخل المرمى، ولكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ألغى الحكم الهدف، إذ اعتبر أن الكرة تجاوزت بكامل محيطها حدود الملعب قبل أن يسددها الدوسري.