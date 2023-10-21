أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنه تشكلت حالة مدارية في بحر العرب وتم تسميتها بـ “تيج”.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن التصنيف: عاصفة مدارية، بينما الرياح: 50 عقدة (95 كم) تقريباً واحتمال تسارع وتيرة سرعة الرياح، لافتًا إلى أن العاصفة تيج ‎ Tejasفي تطور متسارع واحتمال تحولها إلى إعصار.

وأشار إلى أن المسار حتى اليوم السبت ٦ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ بين ظفار العمانية والمهرة اليمنية واحتمال بتغيير مسارها، مؤكدًا أن تأثيرها على المملكة، ولكن لا يوجد تأثير على المملكة بشكل مباشر، فيما متوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر وذلك بكثرة الرطوبة التي تعتبر مادة السحاب.