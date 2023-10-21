أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، أن مستوى نادي الهلال أمام الخليج لم يكن مقنعًا.
وقال عبدالعزيز الزلال، عبر برنامج “أكشن مع وليد” أن: “ميشايل لم يقدم شيء من بداية المباراة والجهة اليمنى كانت معطلة..مستوى الهلال لم يكن مقنع لكن حقق الأهم الـ3 نقاط.. فترات التوقف دائما متعبة للأندية .. بهذه النتائج الهلال يحقق البطولات”.
وكان الهلال قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الخليج بهدف نظيف، في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.
عبدالعزيز الزلال: ميشايل لم يقدم شيء من بداية المباراة والجهة اليمنى كانت معطلة..مستوى الهلال لم يكن مقنع لكن حقق الأهم الـ3 نقاط.. فترات التوقف دائما متعبة للأندية .. بهذه النتائج الهلال يحقق البطولات#أكشن_مع_وليد#الهلال_الخليج
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 20, 2023
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