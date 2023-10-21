أكد الإعلامي خالد الشنيف أن دوري روشن على رأس القائمة العالمية في الوقت الإضافي، برصيد 15 دقيقة، ويليه دوري يلو بواقع 12 دقيقة.

وعلق خالد العطوي على هذا الأمر مؤكدًا أنه ليس بالأمر الجيد، وأرجع السبب في ذلك، هو البطء في اتخاذ القرارات، وأن المشكلة مشتركة بين اللاعبين والحكام.

وتابع العطوي أنه في أول خمس دقايق في المباراة واللاعبين يبحثون عن تلك الأشياء، حيث يقومون بالمماطلة في اللعب، خاصة إذا وجد الفريق المنافس أعلى.

وأضاف أحمد عطيف أنه يجب تغير تلك الثقافة في الملعب، وأن ثقافة اللاعبين هي الأهم، وأنه لا نجد مثل هذه الأمور في الدوريات الأوروبية.