أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يرحل عن أرضه مكررًا ذلك، وذلك خلال انطلاقة قمة القاهرة الدولية للسلام.
يذكر أن مصر تستضيف اليوم مؤتمر بعنوان قمة القاهرة الدولية للسلام، وذلك بمشاركة 31 دولة، و3 منظمات دولية، للوقوف على التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، والحرب على غزة.
فيديو | الرئيس الفلسطيني محمود عباس مكررًا:
لن نرحل .. لن نرحل .. لن نرحل وسنبقى في أرضنا#الإخبارية pic.twitter.com/OEpt41MkUR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً