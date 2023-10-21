أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يرحل عن أرضه مكررًا ذلك، وذلك خلال انطلاقة قمة القاهرة الدولية للسلام.

يذكر أن مصر تستضيف اليوم مؤتمر بعنوان قمة القاهرة الدولية للسلام، وذلك بمشاركة 31 دولة، و3 منظمات دولية، للوقوف على التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، والحرب على غزة.