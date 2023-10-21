أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

وصرح الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة.

وتابع: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، مضيفًا: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي، واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

واستطرد: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.