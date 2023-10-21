نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أم رهف القحطاني مقطع فيديو لفتاتيها، عبر تطبيق سناب شات، وظهرت الفتاتان بفستانين أنيقين، وهما يحتضنان بعضهما.

وتباينت ردود الفعل على المقطع، فالبعض رآها تستعرض بناتها، والبعض الآخر قالوا أن هذه حرية شخصية.