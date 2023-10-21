ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل نحاسية من مساكن ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.