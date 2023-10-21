ظهرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي في شكل جديد، بعد الأزمة الصحية التي عانت منها مؤخراً ونقلت على إثرها إلى العناية المركزة لعدة أيام، بسبب مشكلة في الجهاز التنفسي.

وارتدت البلوشي الحجاب داخل المسجد الحرام في مكة في أول ظهور لها بعد تخطي الأزمة الصحية، وذلك بصحبة شقيقها.

ونشرت البلوشي صوره لها عبر سناب شات، وهي ترتدي الحجاب داخل المسجد الحرام، وعلقت عليها قائلة: “الحمدالله الذي منّ عليّ بزيارة بيته الحرام بدعائكم ومحبتكم”، بينما جاء تعليقها على الصورة التي جمعتها بشقيها: “حزام ظهري وسندي وعزوتي أخوي”.

ويعتبر ذلك الظهور الأول لها بعد أن كشفت البلوشي عن انتهاء رحلتها العلاجية في الرعاية المركزة وذلك قبل أسبوعين، موضحة أنها خرجت من المستشفى ومتواجدة في منزلها وسط أبنائها.

وذكرت البلوشي في لقاء تلفزيوني سابق لها: “أنا أحب أطمئن محبيها اللي يظنون أنها ما زالت في الرعاية المركزة، لا حبايبي أحب أطمئنكم مرام بخير بفضل الله ودعائكم الخالص، وهي بخير وعافية وفي بيتها وبين عيالها من زمان”.