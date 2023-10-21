انتهت مباراة نادي مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بنتيجة «2-1».

وأحرز هدفي مانشستر سيتي في الشوط الأول الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريس عند الدقيقة الـ7، وعزز هالاند النتيجة عندما استغل كرة خاطئة من الكاميروني كارلوس باليبا فانطلق وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس جايسون ستيليو في الدقيقة 19.

فيما أحرز هدف برايتون البديل الإسباني أنسو فاتي عند الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

والجدير بالذكر استعاد نادي مانشستر سيتي الصدارة مؤقتا برصيد 21 نقطة.