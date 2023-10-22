أوضح الأستاذ الدكتور الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني أن التوقف عن النشاط البدني لمدة ثلاث أيام يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، وتصلب الأوعية الدموية.

وأضاف الأحمدي أن هناك دراسات تؤكد أنه عندما يتم التوقف عن ممارسة الرياضة لمدة ثلاث أشهر يزداد ضغط الدم في الارتفاع وتصلب الشرايين.

وتابع الأحمدي أنه عند الإصابة بالفايروسات يجب أن تتوقف عن النشاط الرياضي لمدة عشر أيام.