روت سيدة مسنة تدعى “ثريا البخيت” من حائل بداية صناعتها للفلفل المطحون المعروف محليا باسم “الصرار”.

وقالت السيدة أنها بدأت في المهنة منذ 40 عاما، وكانت تقوم بجمع الفلفل وتجفيفه وطحنه واللف في الأسواق من أجل بيعه.

وأضافت السيدة بأن زوجها توفي منذ عدة سنوات وترك لها عدة أبناء، وكانت تعمل من أجل توفير المال لهم لتربيتهم، فهو يعتبر دخلا رئيسيا لها.

وتابعت نجله السيدة بأنها تساعد والدتها في تحضير الفلفل وتجفيفه وطحنه داخل المنزل منذ الصغر.