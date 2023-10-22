أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، السبت، عن الإطلاق الرسمي لحافلات مكة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

ويُسهم المشروع في خدمة سكان مكة المكرمة وزوراها، من حيث توفير حافلات سريعة وآمنة في شوارع أقل ازدحاما وأكثر انتظامًا.

وتشتمل مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تغطية شاملة لكافة بلديات مكة المكرمة، وحافلات صديقة للبيئة والإنسان.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث توطين الخبرات العالمية في مجال النقل العام، وتوفير وظائف عالية المهارات للذكور والآناث، والمساهمة في بناء اقتصاد حيوي متعدد الروافد، متنوع وثري.