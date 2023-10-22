أعلنت الولايات المتحدة إجراء تجربة نووية تحت الأرض في ميدان للتجارب النووية في ولاية نيفادا.

وأوضحت أن ذلك بعد موافقة المشرعين الروس على الانسحاب من معاهدة دولية تحظر جميع التجارب النووية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (NNSA) أن التجربة التي أجريت في موقع الأمن القومي في نيفادا (NNSS) تضمنت استخدام مواد كيميائية شديدة الانفجار وأجهزة إشعاعية.

ومن جانبه أوضح كوري هيندرستين، نائب مدير إدارة الأمن النووي لشؤون منع الانتشار النووي الدفاعي، أن هذه التجارب تعزز جهود الولايات المتحدة في تطوير تكنولوجيا جديدة تدعم أهداف منع انتشار الأسلحة النووية الأمريكية.

وأشار إلى أنها ستساهم في الحد من التهديدات النووية العالمية من خلال تحسين الكشف عن التجارب النووية المتفجرة تحت الأرض.