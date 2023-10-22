كشفت التأمينات الاجتماعية عن المنافع التي تقدمها في حال إصابة المشترك بإصابة عمل.

وأوضحت التأمينات أنها تقدم الرعاية الطبية للمشترك من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة بهدف علاجهم.

وأضافت التأمينات أنه يتم صرف له تعويضات نقدية وتشمل صرف البدلات اليومية، والتعويضات في حال العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب الإصابة.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه يتم تسجيل الأجر حسب العقد الموقع المتفق عليه بين المشترك وصاحب العمل، علمًا بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك للسعوديين هو 1500 ريال، والحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45000 ريال.