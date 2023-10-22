تعتبر سيارة ثريد نيسان اكستيرا من إنتاج شركة نيسان اليابانية، ومزودة بالدفع الرباعي، ومن تصنيع وتسويق شركة نيسان موتورز.

وتتمثل مميزات سيارة ثريد في امتلاكها محرك أمامي، وخمسة أبواب، وخمسة ركاب، ودفع رباعي مدمجة قائمة على الشاحنات.

كما تحتوي على مقدمة ذات تصميم مختلف ورفيع المستوى إضافة إلى الخطوط الانسيابية الممتدة على جوانبها مع شبكة على شكل V في المنتصف لتمنح السيارة أناقة لافتة تخطف الأنظار.

ولكن تعتبر سيارة الاستاندر الأكثر شعبية في السيارات متوسطة الحجم، كما تعتبر سيارة كامري وتورس واكورد سوناتا والتيما K5 من السيارات الشبابيه بالمراجعات والاسعار والمواصفات.