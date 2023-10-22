كشفت أخصائية التغذية ميشيل ميلان عن النظام الغذائي العسكري الذي ينقص الوزن 5 كيلو في الأسبوع.

وقالت ميلان بأن النظام الغذائي العسكري يتم إتباعه خلال ثلاث أيام، ويعتمد على تناول أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة.

وأضافت ميلان بأن هذا النظام يحتاج إلى اتباعه بشكل دقيق خلال ثلاث أيام من الأسبوع، أما باقي الأيام يمكن تناول الأطعمة كاملة.

وتابعت ميلان بأن إتباع هذا النظام يساعد على التخسيس بسرعة، ولا يفضل إتباع النظام القاسي في منع تناول جميع الأطعمة.