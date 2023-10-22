كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، عن مدى إمكانية التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة.

وقالت المنصة “يتعذر فتح الطلب أثناء مرحلة الدراسة، وفي حال وجود نقص أو ملاحظة جوهرية سيتم التواصل معكم و طلب إفادتكم، نسعد بتواصلك”.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.

يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.