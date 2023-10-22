أقدم خياط نسائي في مصر على هتك عرض فتاة، خلال دخولها إلى غرفة القياس الخاصة بمحل الخياطة الذي يعمل فيه.

وطلب الجاني من المجني عليها الدخول إلى غرفة القياس، وما أن اختلى بها حتى تحسس بيده جسدها ومواطن عفتها، وطلب منها خلع ملابسها.

وكشفت المجني عليها في بلاغ للشرطة بأنها ذهبت إلى محل الخياطة الذي يعمل به المتهم وطلبت منه تصغير بنطال خاص بها، فطلب منها الأخير الدخول لغرفة القياس “البروفة” لقياس محيط خصرها، ثم أغلق ستارة الغرفة وتحسس بيده جسدها.

وأوضحت أن أحد الزبائن دخل إلى المحل فتركها وخرج خشية افتضاح أمره، فاستغلت الفرصة واتصلت بأحد أقاربها مستنجدة به،

وقضت محكمة القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك عرض وألزمته بالمصاريف.