أكد الناقد الرياضي، حسين الشريف، أن أزمة لاعب نادي النصر، عبدالإله العمري مفتعلة.

وكان العمري قد غادر الملعب غاضبًا دون الاحتفال مع لاعبي الفريق بالفوز على ضمك في المباراة التي جمعت بينهما أمس، وبعدها نشر تغريدة على حسابه بموقع “أكس” كتب فيها :” “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ولفت “الشريف” أن أزمة عبدالإله العمري مفتعلة، وهي موجهة لأشخاص وليست للجماهير، مضيفا أن اللاعب قال حسبي الله ونعم الوكيل على أشخاص حركوا الجمهور ضده.

وأضاف أن اللاعب بدأت مشكلته مع النصر بعد عودته من المشاركة من منافسات كأس العالم 2022 مع نجوم المنتخب، وربما مسألة تجديد العقد أثرت كثير، وتم بعدها استبعاده والاستعانة ببدلاء أقل منه في المستوى.

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