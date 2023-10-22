أكد المتحدث الرسمي لنادي الشباب تركي الغامدي أن الحضور الجماهيري في المباراة الأخيرة للفريق أكبر رد على من يشكك في جماهيرية الشباب.

وقال الغامدي :” بداية هذا الملعب ستكون بإذن الله نقطة تحول للشباب في إكمال مسيرته في البطولات والعودة إلى سابق عهده وكذلك نقطة تحول في الحضور الجماهيري”.

وأضاف ” اللي ما وقف مع الشباب في فترته الصعبة، الشباب اليوم مافي حاجته”.