أكد المتحدث الرسمي لنادي الشباب تركي الغامدي أن الحضور الجماهيري في المباراة الأخيرة للفريق أكبر رد على من يشكك في جماهيرية الشباب.
وقال الغامدي :” بداية هذا الملعب ستكون بإذن الله نقطة تحول للشباب في إكمال مسيرته في البطولات والعودة إلى سابق عهده وكذلك نقطة تحول في الحضور الجماهيري”.
وأضاف ” اللي ما وقف مع الشباب في فترته الصعبة، الشباب اليوم مافي حاجته”.
تركي الغامدي – المتحدث الرسمي لنادي الشباب:
الحضور اليوم أكبر رد على من يشكك في جماهيرية #الشباب.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/61vplc9UaW
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 21, 2023
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