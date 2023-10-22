أكد الناقد الرياضي تركي السهلي، أن عبدالإله العمري لاعب نادي النصر مدافع ممتاز على مستوى البُنية والتكنيك وكان عنصر أساسي في منتخبات الناشئين .

وقال السهلي خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” أن عبدالإله لاعب كأس عالم وبطولات مختلفة ولعب من النصر مواسم ممتازة فماذا الذي حدث للاعب .”

وأضاف:” مشكلة عبدالإله بدأت بعدما “دغدغ” مشاعره أحد الأندية بجدة بـ 12 مليونا راتب في السنة وڤلة وسيارة في جدة ليس بشكل نظامي مباشر “، لافتًا أن النصراويون عرفوا بذلك .

وتابع:” بعدما عرف عبدالإله أن الأمور فيها لفلفه بدأ ينسجم ويعود من جديد لأن ناديه هو الذي بإمكانه إعطائه عروض أعلى وفي النور والمسائل واضحة.”