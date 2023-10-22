تجلت علامات الشيخوخة بملامح السيدة حليمة الكسواني، الشهيرة بأداء الأغنية الفلسطينية التراثية : «شدو بعضكم يا أهل فلسطين»، وذلك في أحدث ظهور لها.

وأمسكت “حليمة” الميكروفون وأخذت تؤدي الأغنية وسط عدد من محبيها الذين حرصوا على تشجيعها في الغناء بالتصفيق والتفاعل معها، لكن ملامح الشيخوخة أضعف قدرتها على استكمال الغناء، واكتفت فقط بأداء جزء من كلمات الأغنية.

يذكر أن حليمة الكسواني عاصرت نكبة فلسطين عام 1948، ولقبت بـ «أم العبد» حيث أنها تعد رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، واستطاعت الحفاظ على هويتها الفلسطينية والعربية وما زالت ترتدي الثوب الفلسطيني حتى اليوم.