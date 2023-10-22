أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن لاعب النصر عبدالاله العمري يعيش تحت الضغط هذه الفترة لافتاً إلى أن عقده لم يجدد.

وقال أبو غانم :” عبد الإله العمري يعيش تحت ضغط كبير جدا إن عقده حتى لما اتجدد اللاعب يبغى ينتقل لنادي في جدة والى الآن وضعه مو واضح ومو مستقر وعنده أخطاء دفاعية كما شفنا اليوم ورغم ذلك كان أحسن من لابورتا”.

وأضاف ” تصرف ميشيل غير مقبول و تصرف عبد الإله العمري وخروجه بدون تحية الجمهور أيضا غير مقبول “.