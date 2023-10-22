أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن لاعب النصر عبدالاله العمري يعيش تحت الضغط هذه الفترة لافتاً إلى أن عقده لم يجدد.
وقال أبو غانم :” عبد الإله العمري يعيش تحت ضغط كبير جدا إن عقده حتى لما اتجدد اللاعب يبغى ينتقل لنادي في جدة والى الآن وضعه مو واضح ومو مستقر وعنده أخطاء دفاعية كما شفنا اليوم ورغم ذلك كان أحسن من لابورتا”.
وأضاف ” تصرف ميشيل غير مقبول و تصرف عبد الإله العمري وخروجه بدون تحية الجمهور أيضا غير مقبول “.
خالد ابو غانم :
"عبدالاله العمري" يعيش تحت الضغط .. عقده لم يجدد ..#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@alghanim70 pic.twitter.com/dIjCktxBwh
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 21, 2023
وقال آل مغني عبر حسابه على منصة إكس: “شئ مخجل قنوات عالمية تنقل اللقاء وجميع العالم يشاهدون الحارس يضرب المدافع والمدافع يضرب المدافع الثاني، وغرفة الملابس تقلب حلبة مصارعة”.
وقال آل مغني عبر حسابه على منصة إكس: “شئ مخجل قنوات عالمية تنقل اللقاء وجميع العالم يشاهدون الحارس يضرب المدافع والمدافع يضرب المدافع الثاني، وغرفة الملابس تقلب حلبة مصارعة”.
وقال آل مغني عبر حسابه على منصة إكس: “شئ مخجل قنوات عالمية تنقل اللقاء وجميع العالم يشاهدون الحارس يضرب المدافع والمدافع يضرب المدافع الثاني، وغرفة الملابس تقلب حلبة مصارعة”.