كشفت لقطات عن آخر التطورات داخل ملعب الهلال الجديد kingdom aerna.

وأوضحت اللقطات لحظة تجربة الشاشات الداخلية لملعب الهلال Kingdom Arena، وذلك قبل استضافة بطولة الملاكمة

وأصبح ملعب بوليفارد هول أرينا، معقلاً رسميًا لنادي الهلال بداية من مطلع العام المقبل 2024، وهو الملعب الذي سيستضيف أبرز فعاليات موسم الرياض الذي سيبدأ في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ومن أبرز الفعاليات التي ستكون في ضيافته قبل استضافة مباريات الهلال، هي بطولة الملاكمة العالمية في 28 أكتوبر. إذ يتم اليوم تجربة الشاشات تأهباً لإستضافة البطولة