حققت مجموعة تداول السعودية القابضة، ارتفاعاً نسبته 14.81% بصافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022؛ بدعم الإيرادات التشغيلية.

وتبعًا لبيانات الشركة على موقع “تداول”، اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 102.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 89.1 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأرجعت “مجموعة تداول” ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفعت الإيرادات التشغيلية؛ نتيجة الارتفاع في إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات، إلى جانب ارتفاع الأنشطة غير التشغيلية، في ظل ارتفاع دخل الاستثمار.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح المجموعة بنسبة 2.76% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 105.2 مليون ريال، فيما كشفت نتائج “مجموعة تداول” بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، تراجع صافي الأرباح إلى 298.3 مليون ريال مقابل 367.4 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.