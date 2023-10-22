علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أداء نجمي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وقال وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “الله لا يحطك حارس قدام رونالدو وتاليسكا”.

وتمكن نادي النصر من الفوز على ضمك بنتيجة 2-1 مساء السبت على ملعب أول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وذلك بثنائية أحرزها رونالدو وتاليسكا.