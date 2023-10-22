علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على أداء نجمي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.
وقال وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “الله لا يحطك حارس قدام رونالدو وتاليسكا”.
وتمكن نادي النصر من الفوز على ضمك بنتيجة 2-1 مساء السبت على ملعب أول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين، وذلك بثنائية أحرزها رونالدو وتاليسكا.
#وليد_الفراج: الله لا يحطك حارس قدام رونالدو و تاليسكا 🥲#أكشن_مع_وليد
#النصر_ضمك
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 21, 2023
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