وجه الإعلامي المصري خيري رمضان انتقادات حادة إلى الفنان المصري محمد رمضان بسبب تصرفاته التي قام بها وسط الأحداث المؤلمة التي تشهدها قطاع غزة.

وكان محمد رمضان قد ظهر مؤخرا وهو يخضع لجلسة مانيكير وباديكير، لكن عدد من جمهوره انتقدوه لما فعله، فسارع محمد رمضان بحذف الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع إنستغرام، ونشر بعدها فيديو فيه يدعو حكام العرب والمجتمع الدولي لإنقاذ أهل غزة.

وسخر خيري من تصريحات محمد رمضان وقال إن الحكام العرب لا يحتاجون لمناشداته أو دعوته، متسائلا عما سيفعله محمد رمضان لمساعدة الفلسطينيين، مؤكدا أن محمد رمضان يقوم بتصرفات في أوقات غير مناسبة.