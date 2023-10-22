علّق ادوارد ميندي لاعب النادي الأهلي على سؤال حول وعوده لجماهير النادي بخصوص مباراة الهلال .

وقال ميندي لـ قنوات الكأس:”لا وعود فقط كل ماعليهم معرفته أننا سنقدم كل مالدينا من أجل الأهلي وسنحاول أن نقدم افضل مالدينا في الرياض”.

وأضاف:” لدينا بعض الإصابات أتمنى أن لاتكون خطيرة لأن مباراتنا القادمة صعبة”.

وكان ثلاثة من لاعبي الأهلي تعرضوا أمس السبت للإصابة، وذلك خلال لقاء الوحدة في إطار الجولة العاشرة من دوري روشن.

ومن المقرر أن يلاقي الهلال نظيره الأهلي في إطار مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن ، يوم 27 أكتوبر.

يُذكر أن الأهلي فاز على نظيره الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 3-1.