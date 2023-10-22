تستمر الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر على القواعد والمراكز العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية.

وتسبب ذلك في ضربة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي من وقوع قتلي بالمئات وأسر العشرات وتدمير منشآت عسكرية وأخذ معدات وأسلحة من المواقع الاسرائيلية، فضلا عن اختراق الحائط الدفاعي الكبير الذي تحاصر به حكومة الاحتلال أهالي غزة.

وتسببت حصيلة القتلى الكبيرة والرعب من صواريخ المقاومة، في خروج الإسرائيليون في الساعات الماضية ضد نتنياهو، مطالبين بعودة الأسرى، واقتحم أهالي الأسرى مكان منزل نتنياهو، كما استنكروا الفعل الذي تقوم به حكومة الاحتلال بقصف غزة المستمر خوفا على الأسرى الموجودين في القطاع.