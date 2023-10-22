دعت سفارة المملكة لدى عمان، المواطنين في ولايتي ظفار والوسطى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من ليلة اليوم الأحد وحتى الثلاثاء بسبب الإعصار المداري تيج، والتواصل معها عند الضرورة.

وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن وعمان تزامنا مع بدء تأثيرات الإعصار تيج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، إن “الحالة الإعصارية تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عمان”.

وأضافت المنظمة أنه “من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن “.