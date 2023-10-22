أكد ديس باكنغهام مدرب فريق مومباي سيتي الهندي ، أن مباراة الهلال مهمة لكونه أكبر فريق في آسيا .

وقال باكنغهام خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الهلال : “متشوقون لتواجدنا هنا في الرياض ، هي مباراة مهمة حيث سنلاقي أكبر فريق في آسيا ، نحن متواجدين في البطولة بحانب أكبر فرق القارة لثاني سنة على التوالي ، ونسعى للظهور بشكل رائع”.

وتابع :”لا نخشى شيئاً يوم الغد، لكن بالمقاييس خارج الملعب نجد أن القيمة المالية لحارس الهلال تساوي قيمة فريقنا ، لكننا متأهبون لخوض اللقاء”.

واختتم حديثه :”نتوقع أن يكون هناك جماهير من الجالية الهندية تساندنا في الملعب غدًا”.

ويُذكر أن الهلال سيواجه نظيره مومباي سيتي ، غدًا الإثنين ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024 .