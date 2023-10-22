نجحت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي مكونة من جراحة أورام الثدي، والغدد الصماء، وجراحة الصدر من إنهاء معاناة مريض من تضخم شديد في الغدة الدرقية تسبب في نزولها إلى تجويف الصدر.

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد وهو يُعاني من ضيق في التنفس وانخفاض في مستوى الأوكسجين وصعوبة في البلع، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم شديد في الغدة الدرقية ونزولها لتجويف الصدر.

وقال التجمع أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية لاستئصال الفص الأيسر من الغدة جراحياً عن طريق الرقبة وكان حجمه ١٠*٤* ٣سم .

فيما كان الفص الأيمن ملاصقاً للقلب وتم استئصاله عن طريق فتح الصدر جراحياً وكان حجمه ١٥*٧*٤ سم، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكد التجمع أن المريض أكمل برنامجه العلاجي حتى غادر المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.