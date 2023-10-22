أعلنت “تحالف” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق المعرض الجديد المتخصص بقطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية، معرض الطهي العالمي “انفليفر”, حيث سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر الجاري.

ويهدف المعرض إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في قطاع تقنيات الأغذية في المملكة، وذلك في سبيل إرساء معايير جديدة في القطاع على مستوى المنطقة والعالم.

ويشكل المعرض نقلة نوعية في منهجية المملكة لمعالجة التحديات الملحة في قطاع الأغذية، حيث يواجه الوضع الحالي للنظم الغذائية العالمية تحديات تتطلب معالجة فورية للمحافظة على الأمن الغذائي والاستدامة، واستشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية معالجة هذه التحديات؛ تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز كفاءة أنظمتها الغذائية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي”.

ويستقبل المعرض آلاف المهتمين في مجال الأطعمة والمشروبات بعدد يقارب 40,000 زائر بالإضافة إلى أكثر من 200 مستثمر سيأتون لرؤية ما يقدمه أكثر من 400 جهة عارضة وللاستماع إلى أكثر من 200 متحدث محلي ودولي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم.

كما يضم المعرض منصة للاستثمار والتواصل، والتي تركز على الربط بين مختلف المشاريع ومساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم، كذلك تتيح للمستثمرين المشاركين فرصة للاطلاع على الحضور المتنامي للمملكة كمركز عالمي بارزٍ للاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى التواصل مع أكثر من 50 شركة مأكولات ومشروبات ناشئة وفائقة التطور، والتي تعرض منتجاتها وتشارك في برامج مخصصة لأنشطة التواصل والترويج. ويتمثل أحد أهداف برنامج انفليفر للمستثمرين في مساعدة المستثمرين من قطاع الأغذية المحلي والعالمي على جمع التمويلات الضرورية لتحقيق النمو.

ويشكل “انفليفر” أول فعالية تجارية للعديد من الجهات والشركات الراعية للمعرض تشمل هيئة فنون الطهي، والمركز السعودي للأعمال، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وآراسكو، وجاهز، ومرسول، ونادك، والمراعي، وبيبسيكو، وايفال، ولقمتي، وشركة الجوف، ومجموعة نمو، واوتونومي أي أو، وشركة دي سي نوريس، وجلاكسي، ونقوا، وانديل، وسبوت لايت.

كما تشكل “تحالف” بالتعاون مع” البيئة”؛ دورًا مهمًا لإطلاق هذا الحدث النوعي “انفليفر”، في التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الأنشطة والاستثمارات المتعلقة بالأغذية، وذلك بهدف تأمين أغذية صحية تلبي الاحتياجات والتفضيلات الغذائية المختلفة لمجتمعنا.

مما يذكر أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع كلٍ من صندوق الفعاليات الاستثماري وشركة انفورما العالمية وصلة أطلقا شركة “تحالف” لتمثل مشروعًا إستراتيجيًا مشتركًا لجذب أهم المؤتمرات والمعارض العالمية في المملكة العربية السعودية، بوصفها مركزًا عالميًا للمؤتمرات، والمعارض، والفعاليات، وتهدف إلى تقديم مؤتمرات ومعارض فريدة في قطاعات متعددة ومتنوعة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.