كشفت مصادر ، اليوم الأحد ، عن سبب غضب اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر ، عقب إنتهاء مباراة فريقه ضد ضمك وتوجهه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس .

وكان عبدالإله العمري والإسباني إيمريك لابورت ، تخلفا عن تحية اللاعبين لجمهور النصر، وذلك بعد الفوز على ضمك ، مساء الأمس السبت .

ووفقاً لصحيفة «الرياضية» ، فسبب غضب العمري وعدم احتفاله مع الفريق بعد نهاية المباراة ؛ نظراً لحدوث خلاف بينه وبين زميله نواف بوشل حول مسؤلية الهجمة الاخيرة لضمك .

والجدير بالذكر أن النصر فاز على نظيره ضمك بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن .