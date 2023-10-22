صرح أيوب أوديشو المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي، بأن نادي الاتحاد يمر بفترة تحضير جيدة ولعبوا قبل يومين عكس فريقه الذي يعاني من بداية الموسم، وذلك قبل مباراة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال أوديشو: “الدوري السعودي متقاربين فنيا على مستوى الأجانب والمحليين ، وأركز على أن اللاعبين المحليين هنا بمستوى عالي”.

وأضاف: “لاعبو الاتحاد على مستوى عالي وتعثراتهم قد تكون ليوم سيء ومؤكد أي فريق يواجه الاتحاد سيقوم بإغلاق ملعبه”.

واستكمل: “جمهور القوة الجوية في العراق يوازي الجماهير هنا ، الخبرة المكتسبة للاعبينا تمنحهم القدرة على التعايش مع الأجواء”.

ومن جانبه قال إبراهيم بايش لاعب فريق القوة الجوية العراقي: “سعداء بالتواجد في جدة، والاتحاد يملك لاعبين مميزين ونسعى لتقديم أداء رائع”.

وأضاف اللاعب: “الدوري لم يبدأ لدينا ولكن اللعب أمام نجوم عالميين يشكل حافز كبير لنا واللعب في ملعب الاتحاد أيضا ، في المنتخب لعبنا أمام نجوم كبار ولدينا التجربة الجيدة”.