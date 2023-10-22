أكد مدرب فريق الهلال خورخي خيسوس خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد نظيره مومباي سيتي الهندي، أن المباراة لن تكون سهلة، وخاصة أنه فريق يدافع بشراسة، على حد وصفه.

وأضاف خيسوس أنه بالرغم من عدم وجود وقت كافي لإعداد الفريق قبل المباراة، وذلك لقربها مع مباراة الهلال السابقة، إلا أنهم مستعدون وجاهزون لتلك المباراة.

وتابع أن المدة التي قضاها مع اللاعبين سمحت لهم بالانسجام معًا، واستيعاب الأسلوب الذي يود تطبيقه، وظهر ذلك جليًا في التحسن الملحوظ، خاصة في خط الدفاع.

فيما أشار لاعب فريق الهلال محمد البريك قبل مواجهة الفريق الهندي أن وجوده على مقاعد البدلاء لم يؤثر عليه البتة، وأنه جاهز لخدمة فريقه في أي وقت، فهو يحترم قرارات المدرب.