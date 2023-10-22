استقبل ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، وأقيمت له مراسم استقبال في قصر اليمامة بالرياض، وذلك في المحطة الأولى من جولة الأخير.

ووصل سيوك-يول إلى المملكة أمس السبت، استعدادًا لانطلاق قمة مع ولي العهد، والتي تأتي بعد عام من زيارة الأخير لكوريا الجنوبية، وتوقيع شركات البلدين على 26 مذكرة تفاهم بشأن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار.