كشفت مصادر ، عن إتجاه عبدالرحمن العبود لاعب خط الوسط بنادي الاتحاد ، وصاحب الـ 28 عاماً ، لقرار الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وكان نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد ، قرر استبعاد اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية إلى جانب المباريات، كما طلب برحيله في الصيف الماضي .

وكان العبود شارك في تدريبات منفردة وتأهيلية في انتظار قرار نونو سانتو بعودته للتدريبات الجماعية خاصة في التوقف الماضي.

ويُذكر أن الموسم الماضي شهد خلافات بين سانتو واللاعب، نتج عنها إبعاده فترات طويلة عن مباريات الفريق .