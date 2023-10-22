نشرت مشهورة سناب شات العنود اليوسف تفاصيل ردة فعل زوجها عندما شاهد مقاطع رقص صديقتها زهور سعود.

وقالت اليوسف :”ما أغار على زوجي يوم شافها واللي تنزّل من قدرها ينزل قدرها وانا قدري فوق راسه”

وأضافت ” بالعكس لما زوجي يشوف الدنيا كلها كدا ويرجع ويشوفني انا يقول الله يحفظك ويستر عليك ويتمم عليك، ونتمنى أن يرشدها الله ويعيدها على الطريق الصواب”.

وأثارت زهور سعود جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد أن قامت بتقديم رقصة مثيرة على أنغام إحدى الأغاني الشعبية.