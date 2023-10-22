تحدث نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة فريقه أمام القوة الجوية العراقي غداً.

وقال سانتو “قمت بتحليل فريق القوة العراقي وهو فريق جيد وندرك أهمية هذه المباراة كونها على أرضنا وسنلعب بشكل جيد لتحقيق الفوز”.

وأضاف سانتو “كل قرارتي تصب في مصلحة الفريق، من أول يوم حضرت إلى الاتحاد كل مجهودي وضعته من أجل تحسين اللاعبين وكل قناعتي التي اتخذتها كانت بعد تفكير عميق ونظرة للمستقبل لجعل الاتحاد فريق أقوى بالنسبة لي”.

وتابع سانتو “جميع البطولات هذا الموسم مهمة ونلعب فيها من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، وغداً سنلعب أهم مباراة بالنسبة لنا”.

وأردف سانتو “الأظهرة في فريقي يقدموا مجهود بدني كبير حسب خطتي ولهذا اقوم بتغيير البعض منهم، وللاسف زكريا نفتقده للاصابة”.

والجدير بالذكر سوف يواجه نادي الاتحاد نظيره القوة الجوية مساء غداً ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.