سلطت المواقع الرمانية الضوء على التصريحات القوية لمدرب فريق ضمك الروماني كوزمين كونترا، والتي هاجم فيها الحكام، في مباراة فريقه ضد فريق النصر، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد.

وصرح كونترا أن فوز النصر لم يتم إلا بمساعدة الحكام لهم، وأشار أن هدف نجم فريق النصر كريستيانو رونالدو لا يجب احتسابه، لأنه جاء بخطأ تحكيمي فادح.

يذكر أن ضمك التقي بالنصر أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مباريات دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، أدى فيها كلا الفريقين مجهودًا ضخمًا.