قال خبير الطقس خالد الزعاق، إننا قد ودعنا الدرجات الأربعينية على عموم المناطق ولن نستقبلها إلا بعد ٦ شهور.

وأضاف الزعاق: “فالمناطق الشمالية بدأت تستقبل الرياح المشوبة بالبرودة، والمناطق الداخلية ودعت رياح السموم والمناطق الساحلية تحولت فيها الرطوبة الخانقة لمعتدلة”.

وتابع: “سنعيش الدرجات الأخفض في السنة خلال ديسمبر ويناير”.