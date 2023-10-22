قال خبير الطقس خالد الزعاق، إننا قد ودعنا الدرجات الأربعينية على عموم المناطق ولن نستقبلها إلا بعد ٦ شهور.
وأضاف الزعاق: “فالمناطق الشمالية بدأت تستقبل الرياح المشوبة بالبرودة، والمناطق الداخلية ودعت رياح السموم والمناطق الساحلية تحولت فيها الرطوبة الخانقة لمعتدلة”.
وتابع: “سنعيش الدرجات الأخفض في السنة خلال ديسمبر ويناير”.
كيف هي الأجواء في المناطق الشمالية والداخلية والساحلية في #السعودية؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/o5aHVlZz7K
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 22, 2023
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